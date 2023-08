Dopo aver conosciuto ufficialmente il nuovo girone in cui disputerà la prossima stagione - quello contrassegnato con la lettera B - laprende nota anche delle date del campionato di, la cui partenza è fissata per il 3 settembre 2023 e l'ultimo turno per il 28 aprile 2024. Nel mezzo anche lae i. Qui sotto il, come comunicato dalla Lega Pro.Inizio: DOMENICA 03 SETTEMBRE 2023Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024MERCOLEDÌ 06 MARZO 2024Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024PLAY OFFInizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024PLAY OUTGara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024COPPA ITALIA SERIE CPrimo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE 2023Secondo Turno Eliminatorio: MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE 2023Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023Semifinali:Andata MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024Ritorno MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024Finale:Andata MARTEDÌ 19 MARZO 2024Ritorno MARTEDÌ 02 APRILE 2024