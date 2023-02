Dopo la gara contro il Foggiaha parlato ai canali ufficiali della Juventus. Le sue parole:"Siamo emozionati. Abbiamo fatto quello che chiedeva il mister: una bella prestazione. Volevamo vincerla e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo tutti molto, molto soddisfatti"."Dopo 5 minuti ci siamo accorti che loro in realtà non avevano avuto altre occasioni oltre a quella del gol. Dopo il primo gol abbiamo capito che potevamo farcela. Ci abbiamo creduto fino alla fine e l’abbiamo portata a casa"."Si tratta di una bellissima esperienza andarsi giocare una finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato finora abbiamo fatto una buona parte di stagione. Cercheremo di concludere al meglio e di posizionarci più in alto possibile"."Sto bene, mi sono ripreso da un infortunio a fine novembre. Ci ho messo un po’ a riprendere, ma in queste ultime 3 partite sono andato in crescendo e quindi sono contento".