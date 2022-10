Le pagelle della, uscita vittoriosa da una sofferta partita contro la Triestina per 1-0. Al 64esimo, il gol di Compagnon che regala una preziosa vittoria a Brambilla.mai realmente impegnato, guida la difesa senza essere costretto a grandi interventi.spinta costante sulla corsia destra, sfiora anche il gol nel secondo tempo, garanzia.espulso per doppia ammonizione; molto ingenua la seconda in cui entra in ritardo commettendo un grave errore. Lascia i suoi in 10 mettendo in pericolo la vittoria.a differenza del suo compagno di reparto non commette sbavature e nel finale di gara resiste agli assalti della Triestina.così come Barbieri, offre diverse soluzioni offensive. Più volte prova a rendersi pericoloso con anche conclusioni dalla distanza.prestazione sufficiente per il centrocampista, meno brillante rispetto ad altri (dal 75′ Palumbo, s.v).fornisce la solita prestazione di sostanza davanti alla difesa (dal 62' Sersanti, 6).cerca di muoversi tra le linee e offrire sempre una soluzione ai compagni ma non riesce a incidere come altre volte.come spesso accade, è lui il più pericoloso anche nel primo tempo con diverse conclusioni. Il gol dal limite dell'area - decisivo per la vittoria - è bello e soprattutto importantissimo (dal 75' Muharemovic, 6,5).lotta con i difensori come sua abitudine, va anche vicino al gol nel primo tempo.Anche lui, come Compagnon, cerca sempre di creare qualcosa palla al piede. Suo l'assist del gol (dal 69' Stramaccioni,6).