Alle 12.30 ladi mister Massimoscenderà in campo contro ilper l'ultima partita del 2022, chiaramente con l'obiettivo di conquistare una vittoria per chiudere l'anno al meglio. Stando alle statistiche rese note dal club, la squadra bianconera potrebbe decidere di "puntare" tutto sugli ultimi 45 minuti di gioco. Il Trento, infatti, è la squadra del girone A che perde nei secondi tempi il maggior numero di punti rispetto alle prime frazioni: -10 il saldo negativo della squadra di Mister Bruno. Non a caso 8 reti subite sono arrivate nel primo quarto d'ora della ripresa.