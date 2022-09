Pomeriggio di prime volte. Il primo impegno stagionale della squadra B dellache oggi, a partire dalle 17:30, affronta il. Prima partita dal cambio di nominativo Under 23-e prima volta per il tecnico Massimosulla panchina bianconera. Inizia oggi il campionato di Serie C con i giovani bianconeri che hanno inserito in rosa tanta qualità e aumentato le aspettative. L'obiettivo è quello di iniziare al meglio la stagione e, poi, accedere alla post season, come fatto nelle ultime stagioni.: In attesa: In attesa: Si. Giuseppe Rispoli della sezione di Locri