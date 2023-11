Dopo aver battuto la Pro Vercelli, torna la Coppa Italia per lache, di fronte, si ritroverà lafin qui squadra migliore del girone B di Serie C. L'obiettivo, per i ragazzi di Brambilla, é provare a replicare lo straordinario percorso dell'anno scorso.: Scaglia; Perotti, Citi, Stivanello; Valdesi, Maressa, Doratiotto, Palumbo, Ntenda; Mbangula, Anghelè.. Daffara, Crespi, Savona, Muharemovic, Hasa, Poli, Mulazzi, Comenencia, Guerra, Rouhi, Crapisto.. Brambilla: Garau, Pinna, Scotto, Goglino, Siniega, Nunziatini, Mandrelli, Fabriani, Menabo, Cester, Verduci.. Petriccione, Dametto, Kujabi, Ruocco, Diakite, Fischnaller, Antonelli, Giorico, Lora, Sanat, Pelamatti.. Greco: Sig. Enrico Gemelli di Messina19' - Ci prova anche Maressa, tiro deviato7' - Batti e ribatti in area: palla che arriva sui piedi di Anghelé che da ottima posizione manca lo stop e spreca3' - Ci Prova Palumbo, palla a lato1' - Pronti-via: ammonizione per Citi1' - Via al match!