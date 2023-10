Lasoffre, ma è nel suo momento migliore che prende gol ed è costretta ad abbandonare l’idea di fare l’impresa contro la capolista del girone B, la. Passano i sardi di misura, bravi a sfruttare un errore grossolano del fin lì ottimo Muharemovic. Primo tempo a costruire la diga per i bianconeri di, per poi uscire dalla propria metà campo nel secondo tempo, creando occasioni con una certa insistenza. Termina con una sconfitta che, però, lascia segnali positivi.– Sempre presente quando c’è da intervenire, non ha colpe sul gol subìto– Del terzetto difensivo è spesso quello più in sofferenza, ma stringe i denti e limita i danni al minimo– Con le buone o con le cattive ci mette sempre una pezza– Partita pressoché perfetta. Fino al 74’ quando buca l’intervento e spalanca le porte al vantaggio della Torres. Che peccato!– Freno a mano tirato. Davanti non si vede mai, dietro è un continuo inseguire e soffrire (Dal 46’– Generosità a servizio della squadra, avanti e indietro sulla destra)– Primo tempo anonimo, qualcosa in più nella ripresa ma non basta. Insufficiente in entrambe le fasi– Più di filtro che di costruzione, d’altronde lo prevede la partita. Tanti, però, gli errori nelle due fasi. In crescita nella seconda metà di tempo (Dall'80' ANGHELE' sv)– Lampi a prevedere una tempesta che non arriva mai. Scostante, non riesce a fare la differenza benché ne abbia le possibilità (Dal 71’– Mette pepe al match, entra e crea nient’altro che preoccupazioni alla difesa della Torres)– Dalle sue sgroppate e i suoi cross dipende gran parte della manovra offensiva. Generoso nel dare una mano a Muharemovic sul binario sinistro– Di fino anche quando servirebbe più concretezza. Non riesce a cucire centrocampo e attacco (Dal 62’– Entra bene, con lui la manovra offensiva è più imprevedibile)– Sulle sue spalle il peso dell’attacco bianconero. Ha tante occasioni, quasi tutte sporche, ma è lui a impensierire maggiormente la difesa sarda e far alzare la Juve che, cos’, può respirare (Dal 71’– Tutto Nonge in una manciata di minuti. Distratto e pretenzioso, perde alcuni palloni in maniera ingenua e svagata. Con un lampo di classe obbliga la Torres a rimanere in dieci uomini, con un altro mette Anghelé in porta)– Una partita di sofferenza come da aspettativa. La sua è una Juve solida che cresce decisamente nel secondo tempo. Paga, ancora una volta, un errore individuale. Sono più i segnali positivi, nonostante il risultato