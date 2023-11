DaLa rete di Livano Comenencia, nel corso del primo tempo supplementare, permette alla Juventus Next Gen di superare 1-0 al "Moccagatta" di Alessandria la Torres nel Secondo Turno della Coppa Italia Serie C.Il tabellino dell'incontro tra bianconeri e sardi.IL TABELLINOCoppa Italia di Serie C - Secondo TurnoJuventus Next Gen-Torres 1-0Stadio "Giuseppe Moccagatta" - AlessandriaMarcatore: 7' pts Comenencia (J).Juventus Next Gen: Scaglia, Maressa (29' st Comenencia), Mbangula (29' st Guerra), Ntenda (17' st Rouhi), Palumbo (cap.)(44' st Savona), Citi (5' pts Muharemovic), Valdesi, Doratiotto (17' st Hasa), Stivanello, Perotti, Anghelè. A disposizione: Daffara, Crespi, Poli, Mulazzi, Crapisto. Allenatore: Massimo Brambilla.Torres: Garau, Pinna, Scotto (cap.), Goglino (39' st Sanat), Siniega, Nunziatini (29' st Lora), Mandrelli (8' pts Rocco), Fabriani, Menabo (21' st Fischnaller), Cester (21' st Kujabi), Verduci (29' st Dametto). A disposizione: Petriccione, Diakitè, Antonelli, Giorico, Pelamatti. Allenatore: Alfonso Greco.Arbitro: Gemelli Enrico.Ammoniti: 1' pt Citi (J), 46' pt Ntenda (J), 7' st Doratiotto (J), 13' st Fabriani (T), 27' st Goglino (T), 37' st Dametto (T), 44' st Comenencia (J), 9' sts Sanat (T).Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - 13ª giornataJuventus Next Gen-CarrareseStadio "Giuseppe Moccagatta" - AlessandriaDomenica 12 novembre - ore 20:45