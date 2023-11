Designata la squadra arbitrale del match travalido per gli ottavi di finale di. A dirigere la sfida sarà Marco Peletti di Crema, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Francesco Piccichè di Trapani; scelto come quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1. La gara è in programma alle 16.15 di domani, martedì 28 novembre, in Toscana.