Infortunio per Fabrizio. Il difensore dellaè stato costretto a lasciare il match contro ilal 32' del primo tempo (con il risultato ancora fermo sullo 0-0) dopo essersi accasciato a terra per un problema fisico, di cui ancora non si conoscono nè i dettagli nè l'entità. Il giocatore ha subito chiesto il cambio, con mister Massimo Brambilla che lo ha sostituito con Felix. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.