Il tecnico delBrunoha presentato la sfida di oggi contro la. Ecco le sue parole: "Mi aspetto una partita difficile come spesso accade in questo campionato. Giocheremo per vincere, mettendo in campo coraggio e voglia. Vogliamo dare continuità al pareggio di Novara. Per riuscirci dovremo cercare di evitare errori individuali e di collettivo cercando di portare a casa tre punti fondamentali per la nostra risalita. La Juventus Next Gen credo sia la squadra più forte di tutte sia sotto l’aspetto individuale che di collettivo. Cercheremo di fare una partita maschia".