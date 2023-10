Sarà Enricodi Agrigento l'del match di domenica tra, valido per l'11^ giornata di Serie C. Scelti come assistenti Manfredi Scribani di Agrigento e Filippo Pignatelli di Viareggio, mentre il quarto uomo sarà Fabio Franzò di Siracusa. Lo ha reso noto l'AIA. Il fischio d'inizio allo stadio Moccagatta di Alessandria è fissato alle 14.00. I bianconeri sono reduci dal pareggio di ieri per 1 a 1 contro il Gubbio in trasferta.