Torna in campo lanel turno infrasettimanale di Lega Pro. Dopo le sconfitte contro Pescara e Rimini, la squadra di Brambilla torna al Moccagatta con voglia di rivalsa: di fronte si ritrova unache vuole giocare un ruolo da protagonista nel girone B. Per l'occasione, la Next Gen ritrova Kenan Yildiz, a disposizione dopo essere stato aggregato fin qui alla prima squadra.: Daffara, Huijsen, Poli, Muharemovic; Mulazzi Comenencia, Hasa, Salifou, Turicchia; Yildiz, Guerra.. Scaglia, Savona, Maressa, Cerri, Mbangula, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello.. Brambilla: Del Favero; Bruscagin, Collodel, Orfei, Rabbi, Arena, Carraro, Siligardi, Peda, Tripaldelli, Maistro.. Meneghetti, Costantini, Fiordalisio, Valentini, Bertini, Antenucci, Parravicini, Iglio, Dalmonte, Celia, Breit, Rao, Rosafio, Puletto.. Di Carlo: Sig. Ramondino di Palermo