Che beffa! La Juventus Next Gen raccoglie la terza sconfitta in tre partite e rimane ancorata in fondo alla classifica a zero punti. A far la differenza é un tiro dalla distanza nei minuti di recupero di Bertini, su cui Daffara é tutt'altro che impeccabile. I bianconeri non sono particolarmente brillanti, ma non avrebbero meritato questa sconfitta.– Non convince nel gol preso nel finale, la palla rimabalza tante volte ma il tiro é centrale– Riscatta le precedenti prestazioni negative. Certo, non ci sono particolari picchi, ma è sempre concentrato e non commette errori. L’impostazione parte sempre dai suoi piedi– Anche quando va in difficoltà ci mette sempre una pezza– Anche per lui è serata di redenzione: sempre sul pezzo, sbavature ci sono, ma nessun errore da matita blu– In una gara per lo più piatta è il pizzico di pepe. Le occasioni più pericolose passano dalle sue discese sulla destra– Non ne azzecca una, serata da dimenticare. Quando si accende l'impressione é che sia fuori categoria, ma non si accende oggi– Partita di grande sacrificio, non si sottrae mai dalla battaglia e anzi la va a cercare. Rimane, però, la sensazione che non sia quella di play la posizione dove può dare il meglio– La sua fisicità fa la differenza, i suoi strappi sono ossigeno per la squadra. Buon primo tempo, poi cala fino alla sostituzione. (Dal 70’ MARESSA sv)– Si vede poco, quasi mai riesce a sfondare e arriva in ritardo a chiudere sul secondo palo in un paio di occasioni– Qualche spunto e poco più. Lecito aspettarsi di più, ma non è assistito da una manovra offensiva continua e convincente, tant’è che si intestardisce nel fare le cose da solo (85' CERRI sv)– Buon lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, davanti mai davvero pericoloso (Dal 70’ MBANGULA sv)– Beffa nel finale e sconfitta immeritata. La sua Juve rimane sola in fondo alla classifica a zero punti, adesso ci vuole qualcosa in più