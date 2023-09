IL TABELLINOJuventus-Spal: 0-1Marcatori: (Bertini 92')Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara, Huijsen, Poli, Muharemovic; Mulazzi Comenencia, Hasa, Salifou (Maressa 70'), Turicchia; Yildiz (Cerri 85'), Guerra (Mbangula 70'). A disp. Scaglia, Savona, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello. All. BrambillaSpal: Del Favero; Bruscagin, Collodel (Parravicini 76'), Orfei (Dalmonte 60'), Rabbi (Antenucci 60'), Arena, Carraro (Bertini 37'), Siligardi (Rosafio 76'), Peda, Tripaldelli, Maistro. A disp. Meneghetti, Costantini, Fiordalisio, Valentini, , , Iglio, , Celia, Breit, Rao, , Puletto. All. Di CarloAmmonizioni: Arena (S), Poli (J)Arbitro: Sig. Ramondino di Palermo