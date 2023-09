Dopo la gara contro il Rimini, ricca di ribaltamenti, la Juventus Next Gen si prepara alla sfida con la SPAL.Sarà la prima gara interna della stagione per i bianconeri di Mister Brambilla: fischio d'inizio martedì 19 settembre alle ore 20:45.Di seguito la lista dei giocatori convocati dal tecnico.Assente Giovanni Garofani, il quale, a seguito di un infortunio riportato in allenamento, è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale della coscia destra per la cui guarigione sarà necessario un intervento chirurgico.2 Savona4 Huijsen5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa9 Cerri10 Yildiz11 Mbangula13 Poli14 Mulazzi15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi23 Mancini24 Citi25 Scaglia27 Valdesi28 Doratiotto29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia