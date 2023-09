Questa sera alle 20:45 la Juventus Next Gen sfida la Spal per la terza giornata di campionato. La partita contro gli emiliani, riferisce Tuttosport, dovrà essere quella di Kenan Yildiz. Insieme a Dean Hujisen, sarà a disposizione della Next Gen e indosserà per la prima volta in stagione la maglia numero dieci. Dovrà garantire quella qualità di cui la Juventus ha bisogno negli ultimi trenta metri. Allegri vuole concedergli un minutaggio più corposo e per questo motivo stasera sarà protagonista al Moccagatta. Contro la Spal, poi, il gruppo ritrovera altri tre elementi: tornano a disposizione Savona, Ntenda e Perotti.