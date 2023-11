si ferma per un infortunio muscolare durante la partita Juventus Next Gen-Arezzo. Dopo soli 13 minuti di gioco, l'attaccante della Juventus ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il campo a causa di un problema alla coscia destra. Il tecnico Brambilla ha immediatamente operato una sostituzione, facendo entrare Anghelè al suo posto. Nei prossimi giorni, Mbangula sarà sottoposto a specifici esami strumentali per determinare la gravità del suo infortunio e valutare eventuali tempi di recupero.