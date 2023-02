Show di Deannel match ditra. Il difensore classe 2005, che di fatto ha appena firmato il rinnovo con i bianconeri per i prossimi quattro anni, sta letteralmente trascinando la squadra di mister Massimo Brambilla con una doppietta da urlo: prima una zampata sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il gol del pareggio, poi una bomba incredibile da oltre venti metri dopo un'azione in solitaria da centrocampo, contro cui il portiere avversario nulla ha potuto. Una rete clamorosa, da top player. Qui sotto il video.