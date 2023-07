Claudioé rimasto a lavorare a Torino, per seguire da vicino i primi giorni di lavoro dellae sciogliere il nodo futuro su quei ragazzi che si preparano a proseguire il proprio percorso di crescita al di fuori delle mura di Vinovo. In questo senso, questa dovrebbe essere la settimana decisiva per Alessandro. Il classe 2002 ha una fila di club di Serie B che lo vorrebbe acquistare in prestito: sarà una stagione cruciale, serve prendere la giusta decisione, ma ormai si vede il traguardo. Più complicata e in fase di stallo, invece, la situazione di Marco. La priorità resta quella di fargli fare un'esperienza in prestito, ma ad oggi non c'è ancora un progetto che l'abbia convinto appieno.