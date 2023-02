Dopo Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulé, giusto per citare i nomi più noti, c'è un altro talento in fase di decollo nella: si tratta di Alessandro, centrocampista classe 2002 che poteva fare il grande salto già a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, su di lui si erano mosse lae il, ma il club bianconero non ha voluto aprire a una trattativa: per lui, infatti, si sogna un futuro (ma anche un presente) in prima squadra, con la consapevolezza di avere tra le mani un giocatore con ancora ampi margini di miglioramento.