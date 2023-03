Le parole di Alessandroin conferenza stampa, alla vigilia della finale d'andata di Coppa Italia Serie C contro ilCOME ARRIVATE - "Una partita diversa dal campionato, sicuramente dobbiamo colmare gli errori fatti, soprattutto l'apporccio che ci è mancato. Una partita che si prepara da sola, sono convinto faremo una buona partita".LEADER - "Peso no, ci alleniamo tutti al massimo, diamo sempre il massimo per sfruttare l'occasione e il mister decide. Tuttu diamo il massimo, per il resto siamo contenti di giocare e domani lo faremo".ALLA JUVE - "Passi da essere il più giovane a Grosseto, stai nelle tue hai meno responsabilità, qui assumi più responsabilità ed esperienza. Cerchi di dare il buon esempio, il gruppo è ottimo, siamo davvero uniti e i risultati si vedono".STADIUM - "Ci darà una grande spinta lo stadio, concentrazione. Una vetrina importantissima, cercheremo di imporre il nostro gioco, dovremo capire i momenti della partita, faremo quello che abbiamo sempre fatto cercando di fare il meglio".DA TIFOSO - "Giocare una finale con questi colori è un'emozione unica. Un'occasione che non tutti hanno e per questo sono sicuro sarà un'esperienza bellissima".ATTEGGIAMENTO - "Bisogna essere contenti di giocare una partita così, una finale a quest'età è una cosa che rimarrà come esperienza. Dobbiam oessere tranquilli e sereni, lo stadio sarà una spunta".