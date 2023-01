Ai microfoni di JuventusTv è stato intervistato il centrocampista dellaAlessandro. Queste le sue parole:"Innanzitutto vorrei ricordare Gianluca Vialli, un giocatore incredibile ma soprattutto un’icona per la Juventus e per altre squadre. Una persona eccezionale e unica, siamo davvero dispiaciuti per la sua scomparsa"."È stato un anno bellissimo, l’anno scorso si è concluso ai playoff e siamo arrivati molto vicini a un traguardo importantissimo. L’inizio di questa stagione è stato un po’ difficile, ma poi siamo risaliti con ottimi risultati. Poi personalmente ho avuto una soddisfazione incredibile, noi tutto quando arriviamo alla Juventus abbiamo come obiettivo la Prima Squadra. Non è un traguardo perché non dobbiamo mai fermarci, ma un’esperienza incredibile che ricorderò per tutta la vita. È un’emozione e una grande responsabilità. Io sono juventino da quando sono nato, mi è passata davanti un po’ tutta la vita, tutte le partite che guardavi da piccolo coi nonni e i genitori. Poi sai che tutti ti guardano e che da casa hai l’affetto di tutti. Quando sei lì provi a non pensarci ma ti passano davanti tutti i sacrifici e allora dai anche di più perché ti viene tutto più semplice"."Sappiamo di non venire da grandissimi risultati e da prestazione che non rispecchiano la nostra identità. Dobbiamo dare di più caratterialmente, dobbiamo ritrovarci e crescere perché ci aspetta un periodo difficile come ad inizio stagione. Spingiamo perché abbiamo le qualità per stare lassù, lo abbiamo dimostrato. Servono personalità e cattiveria perché bisogna raggiungere degli obiettivi. Soprattutto a livello di prestazione e atteggiamento non dobbiamo sbagliare. Abbiamo nelle corde tutti i valori e le caratteristiche per stare in alto. Sappiamo che siamo quelli di metà stagione e sono sicuro che arriveranno ottimi risultati nonostante le partite difficili. Abbiamo una partita difficilissima in Coppa Italia ma sono certo che ce la caveremo. Pian piano stanno rientrando gli infortunati e quelli che erano in Prima Squadra. Non ci saranno problemi e andremo avanti per questa squadra".