Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi , erano tre le squadre concretamente in corsa per Alessandro, centrocampista classe 2002 della. Ora, come raccolto dalla nostra redazione, ad averla spuntata è il, club neopromosso in Serie B, con cui l'operazione è ai dettagli. La chiusura, con gli ultimi dettagli burocratici, è prevista per domani: seguiranno aggiornamenti.