Il centrocampista dellaNikolaha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l'"Il gol contro il Padova è stato una bella soddisfazione personale, ma io sono felice principalmente se la squadra fa bene. Il momento? E’ cambiato qualcosa; dovevamo ambientarci, siamo un gruppo giovane e c’era necessità di più tempo. Adesso è un periodo buono, dobbiamo farlo andare avanti".- "Rispetto allo scorso anno sto lavorando sulla “cattiveria” in partita, è un aspetto su cui il Mister mi aiuta, anche se c’è ancora da migliorare, dal punto di vista tecnico e tattico, oltre che sui movimenti senza palla".- "Un'emozione unica. Spero che presto potrò debuttare in Prima Squadra, è il sogno di ogni bambino e quindi anche il mio. Spesso mi alleno con loro e cerco di “rubare” qualcosa dai campioni con cui mi alleno, sia per me che per il gruppo".- "Per la prossima partita dobbiamo ripartire dal secondo tempo con il Padova, in cui ognuno si dava da fare per i compagni, con un grande spirito di squadra. Nello spogliatoio siamo molto legati e questo si nota in campo: chi entra a partita in corso fa sempre il massimo".