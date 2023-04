Nikola, protagonista con il gol che ha sbloccato Vicenza Juventus Next Gen, ha parlato a Rai Sport al termine del primo tempo. Le sue parole:"Dobbiamo continuare cosi, non vediamo l’ora di giocare il secondo tempo per portare la vittoria a casa. Abbiamo preparato la partita molto bene, siamo carichi per affrontare il secondo tempo con cattiveria. Come fare? Fare altro un gol e giocare con cattiveria".