Sarà Matteodi Carrara l'della sfida tra, in programma sabato sera alle 20.45. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Simone Della Mea di Udine, mentre come quarto uomo è stato scelto Gianluca Guitaldi di Rimini. Sul campo della squadra marchigiana i bianconeri andranno a caccia della prima vittoria stagionale, dopo le tre sconfitte consecutive contro Pescara, Rimini e Spal. Il match di sabato è valido per la quinta giornata di campionato, dovendo la squadra di mister Massimo Brambilla recuperare quello del secondo turno.