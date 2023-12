Designata la squadra arbitrale del match tra, in programma mercoledì pomeriggio e valido per il recupero dell'8^ giornata di Serie C. A dirigere la sfida sarà il signor Simonedella sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Morotti di Bologna e Carlo Farina di Brescia. Come quarto uomo, invece, è stato scelto Matteo Canci di Carrara. Il fischio d'inizio della sfida è previsto alle 16.15.