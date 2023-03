Designata la squadra arbitrale del match tra, in programma mercoledì alle 18.00 e valido per la 32^ giornata di Serie C. A dirigere la sfida allo Stadio "Piola" sarà il fischietto Dariodi Palermo, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi di Lucca ed Edoardo Maria Brunetti di Milano. Scelto come quarto uomo Gianluca Li Vigni di Palermo.