Nell'ampia intervista rilasciata, il calciatore della Juve Next Gen Nicolò Savona ha parlato anche di quello che è stato il ruolo di Bonatti nella sua crescita.'In Primavera è stato molto importante Bonatti come allenatore. Ci faceva stare sempre sul pezzo. Adesso, con la Next Gen, tra compagni ci confrontiamo e ci aiutiamo. Il fatto che giocatori come Fagioli o Miretti siano arrivati in prima squadra fa piacere. Rende tutto più stimolante'.