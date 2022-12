A 4 giorni dalla sconfitta contro la Feralpisalò che ha impedito adi mettere in fila 9 risultati utili consecutivi e battere il precedente record di Pecchia, latorna in campo oggi - alle 12:30 tra le mura amiche del Moccagatta -, per affrontare il. Sarà una Juventus spuntata, viste le assenze di Da Graca e Pecorino, ma che accoglie per la prima volta tra i convocati il classe 2004 Tommaso Mancini.: 0-0: Raina, Savona, Riccio, Muharemovic, Barbieri; Iocolano, Barrenechea, Palumbo; Compagnon, Cudrig, Sekulov.. Scaglia, Vinarcik, Stramaccioni, Nzouango, Zuelli, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Rafia, Cotter, Lipari, Ntenda, Cerri, Besaggio, Mancini.. Brambilla: D’Alterio; Baggi, Alcibiade, Marchi, Salzano; Fusi, Metlika, Pedone; Queros, Miracoli, Cogliati.. Ciceri: Sig. Giorgio Di Cicco, della Sezione di Lanciano5' - Missile da posizione defilata di Miracoli, palla fuori di poco ma brutto errore in impostazione di Palumbo1' - Via al match