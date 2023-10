Il calciatore della Juve Next Gen, Salifou, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara vinta contro l'Olbia, in cui ha realizzato una doppietta.'Una bella sensazione aver segnato due gol, specialmente perché abbiamo vinto, che è la cosa più importante. E’ una vittoria che conta molto, potremmo avere più punti, ma oggi ci prendiamo un successo importante. Io sono molto felice qui, all’inizio non è stato facile, ma adesso molti amici che mi supportano e mi aiutano, è come una famiglia'.