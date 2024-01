Nella giornata odierna, il giocatore della Juventus Next Gen, Jonas Jakob Rouhi, ha rilasciato delle dicharazioni in una diretta Twicth, dove ha raccontato quella che è la sua esperienza in bianconero. Il giovane calciatore si è soffermato anche sulla vittoria ottenuta contro la Spal nell'ultimo turno di campionato."Contro la SPAL è stata una vittoria molto importante, sia per noi come squadra che per la classifica. E’ stata una gara complicata, in cui era davvero importante portare a casa tre punti, perché entrambe le squadre volevano vincere".