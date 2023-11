Ladi Massimo Brambilla al momento è in crisi di risultati. Occupa il penultimo posto in classifica a quota 11 punti. Chiaramente l’obiettivo primario della seconda squadra non è raggiungere un preciso obiettivo di classifica, ma valorizzare i gioiellini in vetrina e prepararli per il salto in prima squadra. Come riferisce Tuttosport oggi però la seconda squadra non potrebbe retrocedere tra i dilettanti, come recita il regolamento. Per questo in caso di retrocessione si dovrebbe sperare in un ripescaggio. Questo il regolamento:"In caso di retrocessione della seconda squadra in D, la stessa non potrà iscriversi al campionato dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa in C soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate".