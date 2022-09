Cambio di programma nel calendario delladi mister Massimo Brambilla. Come annunciato dalla Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale, la partita contro ilinizialmente prevista per sabato 24 settembre alle 19.30 è stata infatti rinviata a mercoledì 12 ottobre alle 19.00. Il match è valido per la quinta giornata di campionato di Serie C. Il prossimo impegno sul campo della squadra bianconera, quindi, sarà quello di domenica 2 ottobre alle 14.30 contro la Pergolettese, salvo ulteriori cambiamenti.