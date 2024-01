DaLa Juventus Next Gen è ancora imbattuta dopo le prime due giornate del girone di ritorno grazie al successo contro il Pescara e al pareggio contro la Recanatese.La terza sfida di questa seconda parte di stagione è alle porte: i bianconeri scenderanno in campo ad Alessandria sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16:15 per affrontare il Rimini, reduce dalla preziosa vittoria contro la Torres che ha regalato ai romagnoli tre punti preziosi in chiave classifica e che ha interrotto una striscia di otto risultati utili consecutivi ottenuti dalla formazione sarda.DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN-RIMINIJuventus Next Gen-Rimini sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.