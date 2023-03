Il difensore della Juventus Next Gen Alessandroè stato protagonista del primo episodio di "We the Next Gen" su Tiktok, raccontando la finale di andata di Coppa Italia contro il Vicenza. Le sue parole:"Siamo la seconda squadra della Juventus e partecipiamo al campionato di Lega Pro, girone A. Siamo tutti giocatori sotto i 23 anni ad eccezione di due fuori quota che ci danno una mano che sono Simone Iocolano e Fabrizio Poli"."Giocare allo Stadium davanti a tutte quelle persone, il nostro pubblico, è una grande emozione e pensi di avercela fatta. Pensi a quanti vorrebbero essere al tuo posto. Una grande emozione ed un grande orgoglio. Spero di giocare con la prima squadra il più presto possibile e più volte possibile"."Gli è crollato il ginocchio, ho capito tutto. Gli ho dato una pacca sulla schiena ma più di quello non si poteva. Vedendo il suo infortunio ti vengono delle paranoie ma non deve essere paura di scendere in campo"."Mati e Sam sono due ragazzi cresciuti con noi. Sono contentissimo per loro perchè sono fortissimi. Il nostro obiettivo è la prima squadra, la Next Gen è un grande stimolo".- "Abbiamo preso un gol allo scadere e fa male. Ce la siamo giocata fino alla fine. C'è rammarico ma abbiamo tutte le carte in regola per ribaltarla al ritorno".