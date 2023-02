Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il- l'andata terminò 2 a 1 per i pugliesi -, Alessandro, difensore della, presenta il match in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:EMOZIONI - "Un grande orgoglio rappresentare la Juve. Domani una gara importantissima, fondamentale, permetterebbe di andare in finale e arrivare alla fase nazionale dei playoff".CON BRAMBILLA - "Fa parte della crescita gli alti e bassi, siamo giovani in un campionato difficile, può capitare. Il mister ha trasmesso sempre tranquillità".FAVORITI - "No, se ci sentiamo favoriti possiamo cadere. Una gara importante, loro sono esperti, dobbiamo stare attenti ai dettagli. Il mister ha chiesto di essere puliti e non accelerare i tempi".INDOSSARE LA MAGLIA DELLA JUVE - "Noi pensiamo solo al campo, la Juve si occupa di quello fuori dal campo. Diamo il massimo come sempre, è solo un orgoglio essere l'unico club con la seconda squadra. Il gap tra primavera e 1 squadra è alto"DENTRO O FUORI - "Gare importanti e formative, speriamo di andare avanti in questa coppa".NAPOLI - "Sono napoletano e non rinnego la mia terra. Da quando sono qui la Juve è una seconda famiglia. Sono cresciuto qui, la Juve mi ha dato tantissimo e cerco di ripagarla tantissimo".COPPA ITALIA - "Importanti tutte e due le cose. Sia i playoff nazionale sia chi non vorrebbe alzare un trofeo?".SPOGLIATOIO - "Tanta voglia, siamo fiduciosi, sappiamo le nostre qualità, sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, siamo fiduciosi e carichi".DIFESA A TRE E HUIJSEN - "Mi trovo bene, facciamo quello che il mister chiede. Dean é giovane, forte, ha tanto da crescere e migliorare. Io cerco di trasmettergli tranquillità e gli auguro tutto il bene".PERCORSO IN QUESTO CLUB - "Quando abbiamo vinto lo scudetto Under 15, la prima chiamata di Pirlo in Champions e l'esordio con l'Arsenal questi i momenti da ricordare".BONUCCI - "Ci hanno trasmesso tranquillità, caricato. Leo mi ha fatto i complimenti per la partita come tutti, sono molto contento di questo".