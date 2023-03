Il difensore dellha parlato al canale ufficiale del club dopo la sconfitta con il Vicenza: "Nel calcio può succedere, siamo stati sfortunati sul alcuni episodi – come il primo gol – che poi decidono la partita. Sul secondo c’è solo da applaudire per il grandissimo gol che ha fatto.. Dobbiamo continuare su questa strada e fare più attenzione ai dettagli. Continuiamo a fare nel verso giusto le cose che chiede il mister. L’atteggiamento è giusto ed è quello che dobbiamo avere anche in campionato. Magari al ritorno gli episodi gireranno dalla nostra parte. Iling e Soulè? Sono due giocatori fortissimi che ci danno una grande mano. Sono stati bravissimi, non è facile scendere per giocare con noi e loro sono due ragazzi eccezionali che si mettono sempre a disposizione".