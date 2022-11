Le parole dinel post«Emozione indescrivibile giocare qui, davanti ai nostri tifosi, anche per me, se penso da dove sono partito. Oggi, poi, ho anche indossato la fascia da capitano… sono orgoglioso e felice, peccato per l’1-1, perché in alcune occasioni potevamo sfruttare al meglio palloni importanti; abbiamo subito gol subito, anche perché non siamo abituati a questo tipo di palcoscenici. Ci portiamo a casa un risultato utile».