Non solo la Juventus Women e la prima squadra, la domenica bianconera vede impegnata anche lcon i bianconeri che quindi rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria, che manca da inizio dicembre. La Juve passa in vantaggio con Sekulov a inizio ripresa ma si fa subito raggiungere con il gol di Baldassin. Renate che sbaglia un calcio di rigore e segna due gol ma in fuorigioco.Raina, Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Ake; Sekulov, Da Graca.Drago; Angeli, Anghileri, Saporetti, Nepi, Baldassin, Ghezzi, Squizzato, Possenti, Silva, Esposito.Juve Next -Renate 1-1 (Sekulov 46', Baldassin 50').Arbitro: Sacchi (Macerata)Ammoniti: 12′ Angeli, 35′ Possenti, 53′ Esposito90' +4 - Finisce il match, 1-1 tra Juventus Next Gen e Renate.90' +3 - Un altro gol annullato al Renate, sempre per fuorigioco.86' - Ancora Sersanti pericoloso, Barbieri crossa e il centrocampista si fa murare da Drago a due metri dalla porta.85' - Sersanti calcia alto dopo una bella azione personale.82' - Gol annullato al Renate per fuorigioco, si salvano ancora i72' - Altri due cambi per la Juve, entrano Zuelli e Mulazzi per Besaggio e Aké.70' - RIGORE sbagliato da Esposito che calcia a lato. Si salva la Juve, il fallo era stato procurato da Besaggio su Squizzato.69' - Doppio cambio in casa Juve, entrano Pecorino e Compagnon per Sekulov e Da Graca68' - Nuova occasione per il Renate con un altro colpo di testa, pallone di poco a lato.60' - Traversa per il Renate con Squizzato, ancora pericoloso di testa.50' - La pareggia subito il Renate, colpo di testa da calcio d'angolo di Baldassin, Besaggio prova a respingere sulla linea di porta ma il pallone finisce in porta.46' - GOL della Juve, inizia nel migliore dei modi il secondo tempo. La sblocca Sekulov con una conclusione dal limite dell'area di rigore.45'+2 - Finisce il primo tempo, ancora 0-0 tra Juve Next Gen e Renate.43' - Grande occasione anche per il Renate con il colpo di testa di Saporetti che finisce vicino al palo.38' - Che occasione per la Juve! Sekulov inizia l'azione, serve Barbieri che gli restituisce il pallone ma da pochi passi calcia alto.35' - Mischia in area di rigore della Juve, respinge la difesa.26' - Sersanti fa tutto il campo palla al piede, serve Da Graca in area ma il passaggio viene intercettato all'ultimo.23' - Gli ospiti che sono entrati in partita, ci provano con la conclusione di Baldassin, troppo centrale però.16' - Prima chance anche per il Renate con Squizzato, che come Da Graca, non sfrutta l'occasione da buona posizione.14' - Da Graca prova la girata in area di rigore ma non centra il pallone, spingono i bianconeri.8' - Si fa vedere la Juventus in attacco con la conclusione di Riccio, parata da Drago.1' - Calcio d'inizio, parte Juventus-Renate