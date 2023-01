Il tecnico delAndreaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro ladi Massimo(nella foto). Ecco il suo commento: "Ho ringraziato i miei ragazzi per il lavoro fatto in settimana e per averlo messo sul campo. Nel primo tempo potevamo colpire e affondare ma siamo stati poco lucidi, nella ripresa il nostro primo gol annullato mi pareva regolare. Veramente è stata una prestazione super, per cui devo fare i complimenti ai miei. Metto questa prestazione con quella contro la Feralpisalò: non mi interessa dei punti lasciati, e per questo continuo a dire grazie per questa bellissima prestazione. So che chiedo tanto ai miei e vedo anche la loro sofferenza, se potessi toglierla loro lo farei, ma so che farei loro del male: loro vogliono il massimo e quella è la strada per ottenerlo, ripida e difficile".