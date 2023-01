Termina 1-1 la sfida tra Juventus Next Gen e Renate; non basta il gol di Sekulov a inizio ripresa. Di seguito le pagelle dei bianconeri.- Non può nulla sul gol del pareggio, indovina la direzione del pallone ma non è necessario il suo intervento sul calcio di rigore.- Solita leadership per il difensore che prova a rendersi pericoloso anche in zona offensiva nel primo tempo con una buona conclusione.- Le principali occasioni arrivano su calcio d'angolo evidenziando quindi più un problema di squadra che individuale ma nel secondo tempo, quando gli ospiti attaccano di più, mostra qualche difficoltà.- Dopo un buon primo tempo, anche lui soffre gli attacchi avversari nella ripresa, i gol annullati per fuorigioco arrivano dal suo lato.Uno di coloro da cui ci si aspetta di più, parte bene ma si spenge nel corso della gara senza mai rendersi pericoloso. Anche qualche errore tecnico nel secondo tempo. (73′ Mulazzi, 6)Prima l'assist per il gol di Sekulov ma poi è protagonista di due episodi "sfortunati". La respinta sulla linea che finisce in rete e il fallo in area di rigore che poteva costare la sconfitta alla Juve. (73′ Zuelli, 6)- Prestazione senza particolari spunti per il centrocampista argentino anche complice una Juve che preferisce andare di corsa piuttosto che ragionare con il possesso.Il migliore nel centrocampo della Juve; più volte spezza le linee avversarie ricordando le cavalcate di Rabiot. Sfiora il gol nel finale che sarebbe stata la ciliegina sulla torta.- Rispetto ad Aké spinge molto di più sulla corsia esterna senza farsi mancare la qualità nel cross. Le settimane in prima squadra hanno fatto bene.Nel primo tempo spreca una buona chance ma trascina la squadra nel corso della partita. Non solo il gol dal limite dall'area che prende contro tempo il portiere ma più volte mette in pericolo la retroguardia avversaria, lo fermano solo con i falli. (68′ Compagnon, 5,5)Fino a quando è in campo non riesce a rendersi pericoloso. La squadra non lo aiuta. (​68′ Pecorino, 6)