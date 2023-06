DaApprodato alla Juventus nel luglio 2019, Nikola Sekulov ha brillato in Under 17 e Under 19 prima, continuando la sua crescita con la Next Gen e guadagnandosi la chiamata in Prima Squadra il 19 marzo 2023 per la sfida di San Siro contro l'Inter.Classe 2002, attaccante esterno in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, è dotato di una grande progressione e in questa stagione ha messo a segno 6 reti tra campionato e Coppa Italia Serie C con la Next Gen.Sono, invece, ben 80 le presenze collezionate con la Seconda Squadra in totale: nessuno più di lui nella storia del club.