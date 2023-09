SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Torna in campo laper il recupero della seconda giornata di Lega Pro. I bianconeri di Massimo Brambilla ad Alessandria allo stadio Giuseppe Moccagatta affrontano la. Bianconeri forti del successo di misura contro l'Ancona grazie a Kenan Yildiz. Proprio il turco oggi è schierato titolare da Brambilla. Con lui anche Dean Huijsen.IL TABELLINOMarcatori: 4' Cerri (J)Daffara, Savona, Huijsen, Muharemovic; Perotti (46' Mulazzi), Salifou, Damiani, Turicchia; Yildiz; Guerra, Cerri. All. BrambillaA disp: Scaglia, Maressa, Hasa, Nonge Boende, Mbangula, Mulazzi, Comenencia, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello.Recanatese (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Mané, Morrone, Lipari (46' Giampaolo), Carpani, Longobardi; Sbaffo, Ferretti. All. Pagliari. A disp: Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarelli, Egharevba, Prisco, Senigagliesi, Giampaolo, Marinacci, Canonici.Ammoniti: Longobardi (R), Sbaffo (R), Perotti (J), Peretti (R), Ricci (R)52'- Incredibile traversa colpita da Salifou con una super conclusione da lontano46'- Via alla ripresa46'- Cambio Juve, esce Perotti entra MulazziINTERVALLO45'- Assegnato un minuto di recupero36'- Ammonito Ricci33'- Super occasione Juve con il colpo di testa di Huijsen che impegna Meli in una grande parata23'- Ammonito Peretti per aver fermato la ripartenza di Salifou21'- Ammonito Perotti della Juventus Next Gen per aver tentato di fermare una ripartenza21'- Ammonito Sbaffo della Recanatese per aver spinto Savona in area17'- Ammonito Longobardi della Recanatese per fallo ai danni di Savona12'- Gran parata di Daffara su un colpo di testa a botta sicura di Sbaffo11'- Primo squillo Recanatese con la conclusione potente di Manè che trova la prima parata di Daffara7'- Ancora Cerri si smarca e prova la conclusione dal limite dell'area con il mancino, palla al lato di poco4'- GOL JUVE con Guerra che serve Cerri, si alza male la difesa della Recanatese e il numero 9 bianconero si trova a tu per tu con il portiere avversario in posizione regolare, non sbaglia e porta in vantaggio i suoiCALCIO D'INIZIO