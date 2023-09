La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla nel recupero della seconda giornata del campionato di Lega pro ha affrontato allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria i bianconeri ospitano la Recanatese e si impongono per 2-0. Le nostre pagelle:- Due grandi interventi nel primo tempo lasciano la sua squadra in vantaggio.Non spinge in fase offensiva, in difesa non solidissimo.Invalicabile. Sfiora anche il gol su colpo di testa, in fase difensiva non si fa mai superare.Una gara di sicurezza e tranquillità, fresco del rinnovo.Rischia grossissimo l'espulsione, era già ammonito. Alla fine si salva, gara sufficiente. Dal 46'6 brio e freschezza nella manovra.Corre molto ed è davvero veloce, spina nel fianco nelle ripartenza. Quella traversa ancora trema...- Si vede poco, soprattutto nel primo tempo. Pare in difficoltà nella rete di maglie della Recanatese. Dal 83'S.V.Sufficiente, ci prova ma può fare di meglio.Con una gran conclusione sfiora il gol. Prova qualche slalom ma si fa fermare dai difensori avversari. Una gara nel complesso sufficiente. Dal 82'S.V.È decisamente la sua gara, confeziona l'assist perfetto per Cerri, poi si mette in proprio con il mancino e regala il due a zero. Dal 63'6 gara sufficiente.Gran lavoro spalle alla porta, scaltro nell'inserimento che sblocca la gara. Lascia il campo per i crampi. Dal 63'6 lavora molti palloni sporchi e sfiora il tris.La sua Juventus vince ma soprattutto convince, buona gara, dominata che vale i tre punti.