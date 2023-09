IL TABELLINOMarcatori: 4' Cerri (J), 62' Guerra (J)Juventus Next Gen (3-4-1-2): Daffara, Savona, Huijsen, Muharemovic; Perotti (46' Mulazzi), Salifou, Damiani (82' Comenencia), Turicchia; Yildiz (82' Mbangula); Guerra (63' Hasa), Cerri (63' Mancini). All. BrambillaA disp: Scaglia, Maressa, Hasa, Nonge Boende, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello.Recanatese (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante (63' Veltri), Peretti; Mané (75' Senigagliesi), Morrone, Lipari (46' Giampaolo), Carpani, Longobardi (63' Marinacci); Sbaffo, Ferretti (63' Prisco). All. Pagliari. A disp: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Egharevba, Canonici.Ammoniti: Longobardi (R), Sbaffo (R), Perotti (J), Peretti (R), Ricci (R), Marinacci (R), Veltri (R), Comenencia (J)