DaLa puntata di Next Gen on the Road della settimana racconta ancora una volta di gol di bianconeri in prestito in Serie A e Serie B. Più precisamente, due reti nell'ultimo turno.Copertina per Mattia Compagnon, che ha realizzato con la Feralpisalò la sua prima marcatura in Serie B. Un bel colpo di testa al 52', che è valso il momentaneo pareggio dei suoi nel derby lombardo contro il Como. Solo momentaneo, perchè i lariani hanno poi vinto la partita con un gol nei minuti di recupero, continuando a rendere problematica la scalata in classifica della Feralpisalò, ancora ultima in graduatoria.In Serie A, ma è quasi diventata una bellissima consuetudine, ancora in gol Matias Soulé. Al 34' una conclusione dal limite piega la resistenza del portiere del Genoa, per il vantaggio frusinate: la squadra ciociara vincerà poi il match (dopo aver subito il pareggio rossoblù), grazie al gol di Monterisi, anche in questo caso nei minuti di recupero. Posizione di perfetto cuore della classifica per il Frosinone, decimo con 18 punti, frutto di 13 vittorie e 5 pareggi. Per Mati le reti in Serie A sono ora sei.