Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il papà di Nikolaha detto la sua sul futuro del figlio, accostato a diverse squadre di Serie A. Ecco il suo pensiero: "Già da un po’ leggo queste cose. Ha tanta qualità, allasono contentissimi di lui. Ci hanno detto che come Nikola ne hanno visti pochi nel settore giovanile, per forza fisica e velocità. Solo il tempo dirà che tipo di carriera potrà vivere".E ancora: "Nikola è un grande lavoratore. Arriva per primo all’allenamento ed esce per ultimo. È un ragazzo positivo, educato, sorridente e generoso. Quello che deciderà la Juventus, che è il club proprietario del cartellino, andrà bene per noi. Sarebbe bello vederlo giocare qualche amichevole estiva con la prima squadra, ma ripeto: qualsiasi decisione prendano i bianconeri, a noi andrà più che bene".