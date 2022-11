Tre vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, una continuità finalmente trovata e da non perdere. La Juventus Next Gen, reduce da una vittoria pesante contro il Novara, affronta oggi la Pro Vercelli in un altro derby piemontese. Mettere altri tre punti da parte e buttarsi a capofitto nella lotta per una posizione nei playoff é l'obiettivo dei ragazzi di Brambilla.: in attesa: in attesa: Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento